Будут блокировать депозиты и запретят покупать авто: как Кабмин будет “выбивать” долги из украинцев

Кабинет министров Украины зарегистрировал законопроект под номером 9363, которым предусмотрена возможность забирать у должника депозит в счет долга. Также те украинцы, которые попали в Реестр должников не смогут покупать транспортные средства.

Именно это следует из текста правительственного законопроекта, который обнародован на официальном сайте Верховной Рады Украины. Так, текст документа предусматривает, что при регистрации автомобиля должны в обязательном порядке проверять, есть ли покупатель в Едином реестре должников. И если он есть в этом перечне, то регистрировать транспортное средство запретят.

В реестр должников может попасть любой украинец, которого в судебном порядке обяжут оплатить долг (коммунальные услуги, алименты, кредиты и так далее). При этом сейчас суды из-за долгов за коммунальные услуги проходят по упрощенной процедуре.

Напомним, что с мая у таких должников арестовывают банковские счета независимо от суммы долга. Но можно вернуть себе право пользоваться суммой в размере двух минимальных заработных плат, это примерно 13 тысяч гривен. Для этого нужно обратиться к государственному исполнителю и тот выдаст распоряжение для банка на снятие ареста со счета.

Теперь же Кабинет министров предлагает накладывать арест и на депозиты. Банковские учреждения по требованию судебного исполнителя (они выполняют решение суда о взыскании долга) должны не продлевать депозитные договоры, извещая исполнителя о сумме депозита в процентах, а после – накладывать арест на деньги и передавать их в счет погашения долга.

Согласно информации в пояснительной записке принудительное исполнение решений, в том числе относительно обращения взыскания на имущество устарели и требуют более современного подхода, в том числе по применению цифровизации процессов обращения взыскания на имущество должника. Поэтому с большой вероятностью народные депутаты поддержат этот законопроект. Но к сожалению сейчас многие не в состоянии платить кредиты или даже коммуналку, ведь остались без источника дохода во время войны, поэтому забирать депозиты, на которые человек может рассчитывать, не совсем правильно во время военного положения.