Блокуватимуть депозити та заборонять купувати авто: як Кабмін “вибиватиме” борги з українців

Кабінет міністрів України зареєстрував законопроєкт під номером 9363, яким передбачена можливість забирати в боржника депозит в рахунок боргу. Також ті українці, які потрапили в Реєстр боржників не зможуть купувати транспортні засоби.

Саме це випливає з тексту урядового законопроєкту, який оприлюднено на офіційному сайті Верховної Ради України. Так, текст документа передбачає, що при реєстрації автомобіля повинні в обов’язковому порядку перевіряти, чи є покупець в Єдиному реєстрі боржників. І якщо він є в цьому переліку, то реєструвати транспортний засіб заборонять.

В реєстр боржників може потрапити будь-який українець, якого в судовому порядку зобов’яжуть сплатити борг (комунальні послуги, аліменти, кредити і так далі). При цьому зараз суди через борги за комунальні послуги проходять за спрощеною процедурою.

Нагадаємо, що з травня в таких боржників арештовують банківські рахунки незалежно від суми боргу. Але можна повернути собі право користуватися сумою у розмірі двох мінімальних заробітних плат, це приблизно 13 тисяч гривень. Для цього потрібно звернутися до державного виконавця і той видасть розпорядження для банку на зняття арешту з рахунку.

Тепер же Кабінет міністрів пропонує накладати арешт і на депозити. Банківські установи на вимогу судового виконавця (вони виконують рішення суду про стягнення боргу) повинні не продовжувати депозитні договори, сповіщаючи виконавця про суму депозиту в відсотках, а після — накладати арешт на гроші та передавати їх в рахунок погашення боргу.

Відповідно до інформації в пояснювальній записці примусове виконання рішень, в тому числі відносно звернення стягнення на майно застаріли та потребують більш сучасного підходу в тому числі з застосування цифровізації процесів звернення стягнення на майно боржника. Тож з великою ймовірністю народні депутати підтримають цей законопроєкт. Але на жаль зараз чимало людей не в змозі платити кредити чи навіть комуналку, адже залишилися без джерела доходу під час війни, тож забирати депозити, на які людина може розраховувати, не зовсім правильно під час воєнного стану.