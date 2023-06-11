Сколько клубники нужно съесть, чтобы похудеть и омолодить кожу

Диетологи советуют чаще употреблять клубнику, которую называют лучшим помощником в борьбе с лишним весом. Благодаря витаминам и полезным свойствам, в этой ягоде скрыт секрет здоровья и красоты.

По мнению диетологов – это одно из самых эффективных средств для того, чтобы избавиться от лишнего веса. Вещества, которые содержит эта ягода, отвечают за водный баланс и помогают вывести остатки жидкости из организма. Также клубника создает правильные условия для пищеварения.

Также клубника содержит много клетчатки, что позволяет вывести накопленные токсины из кишечника.

Сколько клубники нужно съедать в день

Начнем с того, что всего пять ягод клубники способны заменить целый апельсин. Количество аскорбиновой кислоты в них будет одинаковое. К тому же клубника позволяет справиться с жировыми запасами на ягодицах, животе, бедрах и других проблемных местах.

Но это только при условии сбалансированного питания и употребления до двух тысяч калорий в сутки или даже чуть меньше. Ведь если вы переедаете, то употребление клубники точно не поможет похудеть, а лишь обеспечит витаминами.

Отдельно следует отметить, что благодаря витамину С можно улучшить состояние кожи, ведь этот витамин стимулирует синтез коллагена. А это главное вещество для красоты кожи.

Как уже отмечалось выше, в клубнике содержится коллаген. Он вырабатывается благодаря тому, что в ягодах клубники есть много меди, а медь придает коже особую нежность и упругость.

В общем диетологи советуют съедать пять больших или десять малых ягод клубники. Этого будет достаточно для сохранения красоты и молодости.

В то же время есть клубнику стоит не только в сезон. Сейчас эта ягода стоит достаточно недорого, поэтому можно заморозить клубнику или приготовить запасы на зиму, но лучше с минимумом сахара, например, консервируйте клубнику в собственном соку.