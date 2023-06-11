Скільки полуниці потрібно з’їсти, щоб схуднути та омолодити шкіру

Дієтологи радять частіше вживати полуниці, яку називають найкращим помічником у боротьбі із зайвою вагою. Завдяки вітамінам та корисним властивостям, в цій ягоді прихований секрет здоров’я та краси.

На думку дієтологів — це одна з найбільш ефективних засобів для того, щоб позбутися зайвої ваги. Речовини, які містить ця ягода, відповідають за водний баланс та допомагають вивести залишки рідини з організму. Також полуниця створює правильні умови для травлення.

Також полуниця містить багато клітковини, що дозволяє вивести накопичені токсини з кишківника.

Скільки полуниці потрібно з’їдати на день

Почнемо з того, що лише п’ять ягід полуниці здатні замінити цілий апельсин. Кількість аскорбінової кислоти в них буде однакова. До того ж полуниця дозволяє впоратися з жировими запасами на сідницях, животі, стегнах та інших проблемних місцях.

Але це лише при умові збалансованого харчування та вживання до двох тисяч калорій на добу чи навіть трохи менше. Адже якщо ви переїдаєте, то вживання полуниці точно не допоможе схуднути, а лише забезпечить вітамінами.

Окремо слід зазначити, що завдяки вітаміну С можна покращити стан шкіри, адже цей вітамін стимулює синтез колагену. А це головна речовина для краси шкіри.

Як вже зазначалося вище, в полуниці міститься колаген. Він виробляється завдяки тому, що в ягодах полуниці є багато міді, а мідь надає шкірі особливої ніжності та пружності.

Загалом дієтологи радять з’їдати п’ять великих або десять малих ягід полуниці. Цього буде достатньо для збереження краси та молодості.

Водночас їсти полуницю варто не лише в сезон. Зараз ця ягода коштує досить недорого, тож можна заморозити полуницю чи приготувати запаси на зиму, але краще з мінімумом цукру, наприклад, консервуйте полуницю у власному соку.