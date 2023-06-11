Обменники ввели комиссию на некоторые обменные операции

Обменники и банки часто требуют оплатить комиссию за обмен доллара. При этом, если на купюре незначительные повреждения, то такое требование является незаконным.

Поврежденные или старые банкноты можно обменять во время процедуры инкассо. То есть вы отдаете деньги на обмен, за это придется заплатить комиссию, но свои деньги вы получите только через несколько месяцев. Такую же услугу предоставляют и частные лица, в таком случае получить деньги можно сразу, но комиссия за такую услугу выше.

В то же время банки и обменники должны принять деньги без комиссии независимо от года выпуска, если те не имеют повреждений. Итак, ниже мы приводим перечень повреждений, с которыми банки не имеют права отказать вам в обмене долларов.

Локальные потертости, частичная потеря краски на изображении и/или потеря жесткости бумагой. Оттиски штампов или печатей, надписи. в том числе видимые в ультрафиолете, но только при условии, что они не превышают 200 квадратных миллиметров; пятна, общее количество которых не превышает трех штук, а их диаметр не превышает 5 мм на каждую. Надрывы или надрезы, общее количество которых не превышает три штуки, длиной до 3 мм каждая. Отверстия и проколы, общее количество которых не превышает четырех штук с диаметром до 1 мм каждое.

Если же банкноты иностранных государств значительно изношены, то они принимаются банками для процедуры инкассо на условиях, которые определены банком вместе с банком-корреспондентом.

Поэтому если ваши права нарушены или у вас есть подозрение на нарушение, то стоит жаловаться по телефону 0 800 505 240.

Ранее сообщалось, что в Национальном банке Украины запланировано изменение требований к качеству доллара при обмене валют так, чтобы у обменников не было возможности отказаться от приема валюты.