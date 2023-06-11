Обмінники ввелик комісію на деякі обмінні операції

Обмінники та банки часто вимагають сплатити комісію за обмін долара. При цьому, якщо на купюрі незначні пошкодження, то така вимога є незаконною.

Пошкодженні чи старі банкноти можна обміняти під час процедури інкасо. Тобто ви віддаєте гроші на обмін, за це доведеться сплатити комісію, але свої гроші ви отримаєте лише за кілька місяців. Таку ж послугу надають і приватні особи, в такому разі отримати гроші можна одразу, але комісія за таку послугу вища.

Водночас банки та обмінники повинні прийняти гроші без комісії незалежно від року випуску, якщо ті не мають пошкоджень. Отож, нижче ми наводимо перелік пошкоджень, з якими банки не мають права відмовити вам в обміні доларів.

Локальні потертості, часткова втрата фарби на зображенні та/або втрата жорсткості папером. Відбитки штампів чи печаток, написи. в тому числі видимі в ультрафіолеті, але лише при умові, що вони не перевищують 200 квадратних міліметрів; плями, загальна кількість яких не перевищує трьох штук, а їх діаметр не перевищує 5 мм на кожну. Надриви або надрізи, загальна кількість яких не перевищує три штуки, довжиною до 3 мм кожна. Отвори та проколи, загальна кількість яких не перевищує чотирьох штук з діаметром до 1 мм кожна.

Якщо ж банкноти іноземних держав значно зношені, то вони приймаються банками для процедури інкасо на умовах, які визначені банком разом з банком-кореспондентом.

Тож якщо ваші права порушені чи в вас є підозра на порушення, то варто скаржитися за номером телефону 0 800 505 240.

Раніше повідомлялося, що в Національному банку України запланована зміна вимог до якості долара при обміні валют так, щоб в обмінників не було можливості відмовитися від прийому валюти.