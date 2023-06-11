Украинцам раздадут осветительные приборы: получить можно через “Дію”

В Украине уже раздали около 20 миллионов энергоэффективных LED-ламп, при запланированных 40-50 миллионах. Если все украинцы обменяют старые лампы накаливания, то удастся сэкономить от 8 до 10% электроэнергии. Уже в ближайшие дни стартует второй этап обмена.

Об этом сообщил глава Укрпочты Игорь Смелянский. Обменять лампы теперь могут не только простые украинцы, но и учебные и медицинские учреждения. Речь идет обо всех высших и профессиональных учебных заведениях, школах и детских садах. Кроме того, лампы могут получить больницы, клиники, поликлиники и лаборатории.

С 9 июня начался второй этап обмена – возможность бесплатно обменять лампы, и это касается также юридических лиц.

Для того чтобы получить лампочки бесплатно, нужно действовать по следующему алгоритму – в разделе “услуги” в “Действия” выбрать функцию “обмен лампочек”. После этого лампы можно будет обменять в отделениях Укрпочты.

Как утверждает Смелянский после разрушения оккупантами Каховской ГЭС Украина потеряла еще 1% генерации электроэнергии. Поэтому вопрос сбережения электроэнергии стал еще более актуальным.

Отмечается, что в планах было снижение потребления примерно на 8-10% при условии обмена от 50 до 50 миллионов лампочек. Сейчас украинцы через Укрпочту обменяли около 20 миллионов. Поэтому сейчас Украина на середине пути.

Для максимальной экономии все лампочки в доме стоит заменить на современные LED-лампочки.

Напомним, что сейчас в Украине не планируются отключения электроэнергии. Однако значительная часть энергоблоков находится на плановом ремонте, поэтому украинцев призывают экономить электроэнергии в вечерние часы.

Также с июня мы будем платить 2,64 гривны за кВт-ч, вместо 1,44 при потреблении до 250 кВт-ч и 1,64 гривны при потреблении более 250 кВт. Такой шаг является вынужденным, ведь в Украине значительный дефицит средств в государственном бюджете, а старые тарифы на электроэнергию не покрывают стоимости производства электричества.