Українцям роздадуть освітлювальні прилади: отримати можна через “Дію”

В Україні вже роздали близько 20 мільйонів енергоефективних LED-ламп, при запланованих 40-50 мільйонах. Якщо всі українці обміняють старі лампи розжарювання, то вдасться заощадити від 8 до 10% електроенергії. Вже найближчими днями стартує другий етап обміну.

Про це повідомив голова Укрпошти Ігор Смілянський. Обміняти лампи тепер можуть не тільки прості українці, але і навчальні та медичні заклади. Мова йде про всі вищі та професійні навчальні заклади, школи та дитячі садочки. Крім того, лампи можуть отримати лікарні, клініки, поліклініки та лабораторії.

Від 9 червня розпочався другий етап обміну — можливість безкоштовно обміняти лампи, і це стосується також юридичних осіб.

Для того, щоб отримати лампочки безкоштовно, потрібно діяти за наступним алгоритмом — в розділі “послуги” в “Дії” вибрати функцію “обмін лампочок”. Після цього лампи можна буде обміняти в відділеннях Укрпошти.

Як стверджує Смілянський після руйнування окупантами Кахівської ГЕС Україна втратила ще 1% генерації електроенергії. Тож питання заощадження електроенергії стало ще актуальнішим.

Зазначається, що в планах було зниження споживання приблизно на 8-10% при умові обміну від 50 до 50 мільйонів лампочок. Зараз українці через Укрпошту обміняли близько 20 мільйонів. Тож зараз Україна на середині шляху.

Для максимальної економії. всі лампочки в домі варто замінити на сучасні LED-лампочки.

Нагадаємо, що наразі в Україні не планують запроваджувати графіки відключення електроенергії. Однак значна частина енергоблоків перебуває на плановому ремонті, тож українців закликають заощаджувати електроенергії в вечірні години.

Також з червня ми платитимемо 2,64 гривні за кВт-год, замість 1,44 при споживанні до 250 кВт-год та 1,64 гривні при споживанні понад 250 кВт год. Такий крок є вимушеним, адже в Україні значний дефіцит коштів в державному бюджеті, а старі тарифи на електроенергію не покривають вартості виробництва електрики.