Гетманцев рассказал какие средства украинцев не подлежат финмониторингу

Украинцы могут легализовать любые деньги, достаточно приобрести военные облигации. Дело в том, что при открытии депозита нужно предоставить документ о происхождении средств и доказать, что они были заработаны законно. В то же время при покупке облигаций таких проверок пока нет.

Об этом в своем телеграмм канале сообщил глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев

Процедура финансового мониторинга при покупке военных облигаций более мягкая и как утверждает народный депутат, полностью незаметна.

Гетманцев отметил, что приобрести военные облигации украинцы могут за любые свои деньги. Этот вопрос часто интересует украинцев, ведь военные облигации – это не просто способ помочь стране, но и получить неплохие проценты.

Отметим, что все украинские банки должны проверять все операции своих клиентов. Мониторинг также проводится национальным банком Украины Поэтому для того, чтобы приобрести недвижимость, автомобиль, пополнить карточку на крупную сумму или вывести наличные за границу, понадобится иметь документ, который подтвердит происхождение средств.

Напомним, что легализовать деньги, заработанные, в том числе без уплаты налогов, можно было с помощью подачи нулевой декларации. Если же вы этого не сделали раньше, то сейчас инвестировать такие сбережения можно в военные облигации. Простыми словами – это кредит, который предоставляется государству и используется для обороноспособности страны. После чего средства возвращают украинцам с процентами.

В то же время из-за нестабильной ситуации такой способ инвестирования не стоит рассматривать как заработок, а лишь как помощь стране приблизить победу. При этом вы получите свои средства и проценты. Вряд ли это спасет гривну от инфляции, но оно того стоит, ведь чем быстрее мы выиграем эту войну, тем быстрее начнется восстановление экономики и улучшение уровня жизни украинцев.