Гетманцев розповів які кошти українців не підлягають фінмоніторингу

Українці можуть легалізувати будь-які гроші, достатньо придбати військові облігації. Річ у тім, що при відкритті депозиту потрібно надати документ про походження коштів та довести, що вони були зароблені законно. В той же час при покупці облігацій таких перевірок наразі немає.

Про це у своєму телеграм каналі повідомив глава комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев

Процедура фінансового моніторингу при покупці воєнних облігацій більш м’яка та як стверджує народний депутат, повністю непомітна.

Гетманцев наголосив, що придбати воєнні облігації українці можуть за будь-які свої гроші. Це питання часто цікавить українців, адже воєнні облігації — це не просто спосіб допомогти країні, але й отримати непогані відсотки.

Зазначимо, що всі українські банки повинні перевіряти всі операції своїх клієнтів. Моніторинг також проводиться національним банком України Тож для того, щоб придбати нерухомість, автомобіль, поповнити картку на велику суму або вивести готівку за кордон, знадобиться мати документ, який підтвердить походження коштів.

Нагадаємо, що легалізувати гроші, зароблені, в тому числі, без сплати податків, можна було за допомогою подачі нульової декларації. Якщо ж ви цього не зробили раніше, то зараз інвестувати такі збереження можна в військові облігації. Простими словами — це кредит, який надається державі та використовується для обороноздатності країни. Після чого кошти повертають українцям з відсотками.

Водночас через нестабільну ситуацію такий спосіб інвестування не варто розглядати як заробіток, а лише як допомогу країні наблизити перемогу. При цьому ви отримаєте свої кошти та відсотки. Навряд чи це врятує гривню від інфляції, але воно того варте, адже чим швидше ми виграємо цю війну, тим швидше розпочнеться відновлення економіки та покращення рівня життя українців.