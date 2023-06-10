Грозить величезний штраф: що категорично не можна робити з газовим лічильником

Не знання законів не звільняє від відповідальності. Однак інколи трапляється й таке, що людина знає про те, як робити не можна. Нічого протизаконного не робить, але все одно в результаті опиняється у ролі порушника. Такі ситуації частенько трапляються з українцями, які мають вдома газові лічильники, а особливо старого типу. Облгази інколи знімають такі лічильники для перевірки, і під час цієї процедури можуть звинуватити споживача у тому, що він вмішувався у роботу приладу. В подібну ситуацію потрапив чоловік, якому облгаз замінював старий лічильник 1997 року випуску. Під час заміни, компанія начебто помітила, що пломба була незаконно замінена. Чоловік не зміг довести, що він не чіпав лічильник і самовільно його не знімав, адже загубив акт заміни. В результаті отримав штраф розміром у 60 000 гривень. Ця історія трапилася кілька років тому, а потерпілий й досі судиться з облгазом.

«Вони без жодних пояснень зняли лічильник і склали акт про порушення, зазначивши, що пломба на лічильнику 1997 року виготовлення не відповідає пломбі заводу виробника, тому що вона датована 2007 роком. Не повідомивши власника, вони провели експертизу, під час якої встановили факт втручання, а також невідповідність пломби даті виготовлення лічильника», – розповів адвокат потерпілого.

Чим закінчиться ця історія — невідомо. Але всім іншим українцям варто винести з цього урок і не робити жодних самовільних маніпуляцій з лічильником.

Сьогодні штрафи сягають 300 000 гривень

Це кілька років тому чоловіка оштрафували на 60 000 гривень. Сьогодні ж штрафи сягають й 300 000 гривень. Щоб не потрапити у неприємну ситуацію, під час заміни лічильника обов’язково збережіть акт в якому вказано, що лічильник був оновлений. Також, спеціалісти, які його замінюють мають запакувати знятий лічильник у спеціальний ящик з пломбою.

Якщо компанія немає лічильника на заміну від процедури й взагалі потрібно відмовитись, адже за це ви потім можете отримати ще більший штраф.