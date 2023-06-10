Мобилизация в Украине усилится из-за контрнаступления: будут призывать новые категории

В ряды Вооруженных сил Украины будут брать граждан в возрасте от 18 до 60 лет, включая тех, кого ранее считался непригодным.

Сейчас Вооруженным силам Украины нужно большое количество подготовленных людей для начала контрнаступления. Поэтому мобилизационные мероприятия будут усиливаться.

Поэтому теперь в ряды ВСУ будут брать граждан в возрасте 18-60 лет, включая лиц, ранее считавшихся непригодными к военной службе.

В первую очередь планируют призвать следующие категории граждан:

снятые с учета по состоянию здоровья;

мужчины в возрасте от 28 до 60 лет, которые считались годными или ограниченно годными;

мужчины в возрасте от 18 до 287 лет, которые приходят на контрактную службу или состоят на воинском учете.

В то же время медицинская комиссия по-прежнему будет принимать окончательное решение о призыве лица. В то же время сейчас ввели электронную справку, поэтому количество уклонистов должно уменьшиться.

При этом право на отсрочку от призыва в дальнейшем имеют студенты дневной формы обучения. Эта категория граждан может быть призвана только в двух случаях – в случае отчисления из высшего учебного заведения или в период между завершением бакалавриата и поступлением в магистратуру.

При этом сейчас не подлежат призыву владельцы так называемого “белого билета”, сюда подпадают опекуны и многодетные родители.

Добавим, что пока Генеральный штаб Украины и Министерство обороны Украины не комментируют вышеуказанную информацию о мобилизации.

При этом ранее звучали данные о том, что для контрнаступления Украины будут привлекаться не только специально сформированные бригады, но и недавно мобилизованные военнообязанные.

В то же время повестка это не означает автоматическую путевку на фронт. Мобилизованный должен пройти обучение, не менее одного месяца. Также, если у лица есть определенные навыки, например, механик или оператор беспилотного летательного аппарата, то ему стоит об этом рассказать при первом визите в ТЦК, чтобы получить должность в соответствии со своими навыками.