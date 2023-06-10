Неделя неожиданностей: гороскоп до конца недели для всех знаков зодиака 

После того как Венера вошла в знак Льва и оказалась в противостоянии с Плутоном и Водолеем, пришло время для больших перемен. Астрологи советуют в это время следить за эмоциональным состоянием. Читайте дальше, чтобы узнать, что приготовили звезды для каждого знака зодиака

Овен

Овнов ожидают изменения в зависимости от того, как они будут относиться к источнику дохода. Стоит готовиться к любовному роману, но он не буду успешным, ведь вряд ли получится довести его до конца.

Телец

Тельцам стоит рискнуть самооценкой, так появятся новые возможности для роста. В семейной жизни завершится эмоциональный период, поэтому будут все шансы пересмотреть отношение к себе.

Близнецы

Стоит найти время, чтобы погрузиться во внутренний мир. Есть вероятность, завершить отношения с кем-то из близкого окружения, но такие изменения только к лучшему.

Рак

Представители знака имеют все шансы найти новых друзей. Готовьтесь к тому, что вы окажетесь без доступа к своему имуществу или источнику доходов. Сложные обстоятельства помогут понять собственную ценность.

Лев

Представители знака могут ожидать перемен к лучшему в плане работы. Стоит присмотреться к своему старому подходу к жизни. Львы изменились, поэтому старые способы решения дел уже не подходят.

Дева

Планируя обучение или поездку, Девам придется пересмотреть свои планы. Сейчас в жизни есть немало свершений, но не стоит сосредотачиваться на старом, лучше смотреть в будущее.

Весы

Все, что связано с финансами претерпит изменения. Это прекрасная возможность пересмотреть свои приоритеты и отношение к жизни в целом.

Скорпион

Партнерские отношения претерпят изменения. Не стоит держаться за старый образ жизни, лучше забыть о прошлом и пытаться устроиться здесь и сейчас.

Стрелец

Изменения на работе станут спасательным кругом для представителей этого знака. При этом стоит уделить время своему внутреннему миру, ведь есть риски потерять духовные ориентиры.

Козерог

Для представителей знака это отличное время для того, чтобы избавиться от зависимости в отношениях. Если чувства кажутся ненастоящими, то лучше поработать над достижением гармонии.

Водолей

Стоит прислушаться к своему сердцу и прекратить отношения, к которым вы прикипели. Следите за новыми впечатлениями и ощущениями, чтобы достичь ощущения безопасности и свободы.

Рыбы

Стоит отказаться от планов и плыть по течению. В то же время не стоит избегать новых знакомств. Только отказавшись от старых привычек есть шансы на изменения в лучшую сторону.