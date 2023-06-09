Украинцы массово получают квитанции от налоговой: с чем это связано

Уже до первого июля украинцы получат квитанции от Государственной налоговой службы с уведомлением о необходимости уплатить налоги за свое жилье. Поэтому сейчас массово поступают письма от ГНС, Сумма налога зависит от площади жилья, при этом платить нужно не за всю жилую площадь, а только за лишние квадратные метры.

Платить налог придется за “лишнюю” площадь. Такой считаются квартиры более 60 квадратных метров (налог начисляют за каждый лишний квадрат) и дома от 120 квадратов. Платить налог придется за прошлый год, а сумма налога составляет до 1,5% минимальной заработной платы. Сейчас это 97,5 гривен за квадратный метр (максимальная сумма).

После получения платежки – она поступит до 1 июля, у лица будет 60 дней на оплату налога. В случае просрочки платежа будет начислен штраф. То есть уплатить налог нужно до конца лета, иначе налоговая начнет применять штрафные санкции.

Рассмотрим на примере, для лучшего понимания алгоритма начисления налога.

Допустим, у вас есть квартира с площадью 100 квадратных метров. То есть по нормам у вас 40 лишних квадратных метров. То есть это 3 900 гривен налога (40 умножить на 97,5 гривны).

Если же вы владеете и домом, и квартирой, то их общая площадь не должна превышать 180 квадратов, иначе придется уплатить налог.

При этом есть случаи, когда платить налог на недвижимость не нужно:

недвижимость находится в зоне боевых действий;

недвижимость находится на временно оккупированной территории

если недвижимость уничтожена в результате боевых действий.

Отметим, что налог на недвижимость поступает в местные органы власти. Поэтому налог нужно уплатить в налоговую по месту своей регистрации.

Напомним, что с первого июля также отменят льготную налоговую ставку в 2%. С июля ФЛП третьей группы снова будут платить 5% от дохода, в то же время СВ за себя можно не платить и в дальнейшем.