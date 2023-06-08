Одна из стран ЕС внедряет важные обновления и проверки для всех живущих там украинцев

В этом году некоторые страны Европы начали вводить изменения в правила проживания и содержания беженцев из Украины. В частности, самыми большими обновлениями выделилась Чехия. Там с 1 июля заработают очень много нововведений, о которых украинцам просто необходимо знать. Поправки внесенные в Lex Ukrajina V касаются абсолютно всех важнейших аспектов: социальной помощи, проживания и т.д.

Какие изменения коснутся финансовой помощи?

Объявлено сразу несколько пунктов:

С 1 июля отменяют индивидуальные выплаты, и будет только одно совокупное пособие на жилье и базовые расходы, которое сможет получить вся семья. Планируется внедрять тщательные проверки финансового состояния украинцев, то есть счета в Чехии, а также поступления из Украины. Если обнаружат накопления, помощь может прекратиться. После 150 дней проживания в Чехии в статусе беженца человек начнет получать минимальную социальную помощь в размере 3130 К.

Также будет введена специальная формула по которой местные органы власти будут рассчитывать нуждаетесь ли вы в финансовой помощи или нет. Для этого будут принимать во внимание все доходы семьи, расходы на жилье и т.д.

Что будет с выплатами солидарности?

Здесь тоже существенные изменения. Помощь продолжат выплачивать только тем местным, которые предоставили жилье беженцам и живут вместе с ними. Сумма с 3000 К сокращается до 2400 К. Если беженцам предоставлено отдельное жилье, но владелец с ними не проживает, то и компенсацию он больше не будет получать. В то же время беженцам нужно будет оформлять договор аренды, платить за жилье и подавать документы на оформление комплексной помощи на семью.

Что по социальному жилью?

Теперь бесплатное жилье будут предоставлять всего на 150 дней. Дальше за него нужно платить. Это касается всех помимо уязвимых категорий населения, к которым относятся: дети, студенты (до 26 лет), мамы или отец ребенка до 6 лет, беременные, пенсионеры и лица с инвалидностью.