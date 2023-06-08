Одна з країн ЄС впроваджує важливі оновлення та перевірки для всіх українців, які там живуть

Цього року деякі країни Європи почали впроваджувати зміни до правил проживання та утримання біженців з України. Зокрема, чи не найбільшими оновленнями виділилася Чехія. Там з 1 липня запрацює дуже багато нововведень, про які українцям просто необхідно знати. Поправки внесені до Lex Ukrajina V стосуються абсолютно всіх найважливіших аспектів: соціальна допомога, проживання тощо.

Які зміни торкнуться фінансової допомоги?

Оголошено відразу кілька пунктів:

З 1 липня скасовують індивідуальні виплати, і буде лише одна сукупна допомога на житло та базові витрати, яку зможе отримати вся родина. Планують впроваджувати ретельні перевірки фінансового стану українців, тобто рахунки в Чехії, а також надходження з України. Якщо виявлять заощадження, допомога може припинитися. Після 150 днів проживання в Чехії у статусі біженця особа почне отримувати мінімальну соціальну допомогу у розмірі 3130 К.

Також буде запроваджена спеціальна формула за якою місцеві органи влади розраховуватимуть чи потребуєте ви фінансової допомоги, чи ні. Для цього братимуть до уваги всі доходи сім’ї, витрати на житло тощо.

Що буде з виплатами солідарності?

Тут теж суттєві зміни. Допомогу продовжать виплачувати лише тим місцевим, які надали житло біженцям і живуть разом з ними. Сума з 3000 К скорочується до 2400 К. Якщо біженцям надано окреме житло, але власник з ними не проживає, то й компенсацію він більше не отримуватиме. Водночас біженцям, потрібно буде оформлювати договір оренди, платити за житло і подавати документи на оформлення комплексної допомоги на сім’ю.

Що по соціальному житлу?

Наразі безкоштовне житло надаватимуть лише на 150 днів. Далі за нього потрібно платити. Це стосується всіх крім вразливих категорій населення, до яких відносяться діти, студенти (до 26 років), мами чи тати дитини до 6 років, вагітні, пенсіонери й особи з інвалідністю.