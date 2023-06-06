В НБУ ответили, действительно ли будут проверять каждый поступающий на счета украинцев платеж

На днях в сети появилась информация, что НБУ будет проверять абсолютно все поступающие на карты украинцев платежи. Мол, под мониторинг даже попадут переводы от близких родственников, суммы ниже 5000 гривен, то есть абсолютно все. Делаться это должно ради того, чтобы вывести теневой бизнес на чистую воду, и заставить украинцев облагать налогом неофициальные доходы. Уже через несколько часов в НБУ опровергли эту информацию, назвав ее фейком, но дыма без огня не бывает. Проверки будут продолжаться, однако под мониторинг попадут платежи, которые относятся только к отдельным категориям.

Какие платежи будет проверять НБУ?

В объяснении от НБУ говорится, что абсолютно никаких изменений в последнее время никто не внедрял. Что и дальше НБУ получает данные от банков исключительно о платежах, осуществляемых юридическими компаниями, и крупных организациях. Относительно финансового мониторинга простого населения, это прерогатива самих банков, а в дальнейшем Налоговой службы.

Банки отслеживают суммы, превышающие размер в 5000 гривен. Также банки могут заморозить счет, если на нем наблюдается чрезмерная активность. Например, в течение дня или каждый день на счет или по нему (или одновременно) поступает много разных платежей. Банк может заморозить карту и попросить у ее владельца информацию об источнике происхождения этих средств. Что касается штрафования, то это не в полномочиях банков. Этим занимается Налоговая служба и только после решения суда. Если будет доказан факт отмывания средств или ведения теневого бизнеса, то лицу действительно грозит штраф до 80 000 гривен, а в отдельных случаях даже уголовная ответственность.

За что еще блокируют счета?

Помимо финансового мониторинга к блокированию карт может привести и задолженность за коммуналку, алименты, штрафы ПДД и т.д. С мая действующее законодательство позволило исполнителям требовать у банков блокировать счета должников, даже если сумма долга всего 100 гривен. Касается это абсолютно каждого. Проверить, есть ли у вас открытые производства и своевременно оплатить долги можно в “Дии”.