Пенсії в липні перерахують: стало відомо, хто отримає на 1000 більше

З першого липня в Україні перерахують пенсійні виплати тим категоріям громадян, що вийшли на заслужений відпочинок за спеціальними законами. Мова йде про журналістів, чиновників, вчених і так далі. При цьому зараз ці закони вже не діють, наприклад, журналісти тепер виходять на пенсію за загальними правилами. Однак ті, що встигли вийти на пенсію за старими правилами тепер не отримують підвищення виплат разом зі всіма пенсіонерами.

Нагадаємо, що в березні цього року пенсії більшості українців індексували на 19,7%. А вже в липні перерахують пенсію тим категоріям пенсіонерів, що вийшли на заслужений відпочинок ха спеціальними правилами. Розмір надбавки розраховуватимуть в індивідуальному порядку. Тож одні отримають надбавку в розмірі 100 гривень, а інші — 1000 гривень.

Для прикладу, якщо зараз пенсія без врахування різних надбавок складає 5 076 гривень, то після липневого підвищення її збільшать на тисячу гривень. Тобто в такому разі пенсія складе 6 076 гривень і надбавки, якщо такі були. При цьому важливо звернути увагу, що це актуально лише для тих. хто вийшов на пенсію за спеціальним законом.

Регулярний перерахунок пенсій передбачений законодавством України. Зазначимо, що в нашій країні близько 11 мільйонів пенсіонерів. Однак більшість з них вийшли на пенсію за загальними правилами. Однак є й ті, хто має право дострокового виходу (за вислугою років).

Особливими при нарахуванні пенсій є судді. Розмір їхніх пенсій у 20 разів більший за пенсії інших громадян. Крім того, вони отримують пенсію не за загальною формулою, вони отримують процент від зарплати суддів.

Водночас з червня пенсії перерахували працюючим пенсіонерам. Фактично їм перерахували виплати ще в квітні, але через особливості обміну даними між державними організаціями, надбавку вони отримали лише в червні одразу за три місяці.