Пенсии в июле пересчитают: стало известно, кто получит на 1000 больше

С первого июля в Украине пересчитают пенсионные выплаты тем категориям граждан, что вышли на заслуженный отдых по специальным законам. Речь идет о журналистах, чиновниках, ученых и так далее. При этом сейчас эти законы уже не действуют, например, журналисты теперь выходят на пенсию по общим правилам. Однако те, что успели выйти на пенсию по старым правилам теперь не получают повышение выплат вместе со всеми пенсионерами.

Напомним, что в марте этого года пенсии большинства украинцев индексировали на 19,7%. А уже в июле пересчитают пенсию тем категориям пенсионеров, вышедших на заслуженный отдых ха специальным правилам. Размер надбавки будут рассчитывать в индивидуальном порядке. Поэтому одни получат надбавку в размере 100 гривен, а другие – 1000 гривен.

Например, если сейчас пенсия без учета различных надбавок составляет 5 076 гривен, то после июльского повышения ее увеличат на тысячу гривен. То есть в таком случае пенсия составит 6 076 гривен и надбавки, если таковые были. При этом важно обратить внимание, что это актуально лишь для тех. кто вышел на пенсию по специальному закону.

Регулярный перерасчет пенсий предусмотрен законодательством Украины. Отметим, что в нашей стране около 11 миллионов пенсионеров. Однако большинство из них вышли на пенсию по общим правилам. Однако есть и те, кто имеет право досрочного выхода (по выслуге лет).

Особыми при начислении пенсий являются судьи. Размер их пенсий в 20 раз больше пенсий других граждан. Кроме того, они получают пенсию не по общей формуле, они получают процент от зарплаты судей.

В то же время с июня пенсии пересчитали работающим пенсионерам. Фактически им пересчитали выплаты еще в апреле, но из-за особенностей обмена данными между государственными организациями, прибавку они получили только в июне сразу за три месяца.