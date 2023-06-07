Як інтернет-магазини змушують платити більше: 4 поширені схеми

Українські інтернет-магазини часто змушують покупців сплачувати більше ха свої товари за допомогою різних хитрих методів. Ми зібрали найпоширеніші схеми, які варто брати до уваги, що не потрапити на гачок хитрих продавців.

Отож розповідаємо про чотири поширені способи інтернет-магазинів, які змушують купувати більше або платити більше за товари та як цього уникнути.

Збільшення цін на товари перед знижкою

Це досить популярний спосіб серед інтернет-магазинів, які часто пропонують розпродажі та знижки. Ціна товару може бути умисно збільшена перед знижкою, щоб знижка виглядала набагато більш привабливою. Тож в результаті продавець отримаю ту ж суму, а покупець залишиться задоволеним, але обманутим.

Приховані платежі

Недобросовісні магазини полюбляють додавати приховані платежі в кінцеву вартість товару. Це може бути податок, доставка або обробку замовлення. Тож остаточна вартість товару може виявитися вищою, ніж очікувалося.

Застосування психологічних технік

Часто інтернет-магазини маніпулюють свідомість покупців, використовуючи спеціальні техніки, які змушують купувати більше. Для прикладу, продавці можуть використовувати терміни “ексклюзивний” або “кількість обмежена”, а також створювати враження того, що товар дуже цінний та його охоче купують, а отже висока ціна є виправдано. В такому разі варто подумати, чи справді той чи інший товар настільки вам необхідний.

Використання персональних пропозицій

Зазвичай інтернет-магазини збирають дані про покупця, особливо, якщо він регулярно робить покупки. В такому разі продавці використовують дані особи, які змушують її платити більше за товар. Для прикладу, магазин знає, що покупець шукає той чи інший товар, тож вони роблять пропозицію не лише на цей товар, але і на додаткові товари, які здаються дрібницями та коштують недорого. Таким чином вони значно підвищують вартість покупки.

Тож варто уважно ставитися до всіх пропозицій та аналізувати доцільність тої чи іншої покупки, якщо ви не хочете витратити зайві кошти.