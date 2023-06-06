В НБУ відповіли, чи дійсно перевірятимуть кожен платіж, який поступає на рахунки українців

Днями в мережі з’явилася інформація, що НБУ буде перевіряти абсолютно всі платежі, які поступають на карти українців. Мовляв, під моніторинг навіть потраплять перекази від близьких родичів, суми нижчі від 5000 гривень, тобто абсолютно все. Робитися це мало б заради того, щоб вивести тіньовий бізнес на чисту воду, та змусити українців оподатковувати неофіційні доходи. Вже через кілька годин в НБУ спростували цю інформацію назвавши її фейком, але диму без вогню не буває. Перевірки таки триватимуть, однак під моніторинг потраплять платежі, які відносяться лише до окремих категорій.

Які платежі перевірятиме НБУ?

В поясненні від НБУ йдеться, що абсолютно ніяких змін останнім часом ніхто не впроваджував. Що й надалі НБУ отримує дані від банків виключно про платежі, які здійснюють юридичні компанії, та великі організації. Стосовно фінансового моніторингу простого населення, то це прерогатива самих банків, а надалі Податкової служби.

Банки відстежують суми, які перевищують розмір у 5000 гривень. Також, банки можуть заморозити рахунок, якщо на ньому спостерігається надмірна активність. Наприклад, протягом дня чи кожного дня на рахунок, чи з нього (чи одночасно) поступає багато різних платежів. Банк може заморозити картку і попросити у її власника інформацію про джерело походження цих коштів. Стосовно штрафування, то це не у повноваженнях банків. Цим займається Податкова служба і то лише після рішення суду. Якщо буде доведено факт відмивання коштів, або ведення тіньового бізнесу, то особі дійсно загрожує штраф до 80 000 гривень, а в окремих випадках навіть кримінальна відповідальність.

За що ще блокують рахунки?

Крім фінансового моніторингу до блокування карток може призвести й заборгованість за комуналку, аліменти, штрафи ПДР тощо. З травня чинне законодавство дозволило виконавцям вимагати у банків блокувати рахунки боржників, навіть якщо сума боргу лише 100 гривень. Стосується це абсолютно кожного. Перевірити, чи є у вас відкриті провадження та вчасно сплатити борги можна у “Дії”.