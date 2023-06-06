Обновлены данные о количестве населения Украины: цифры и перспективы очень печальны

Украинский институт будущего проанализировал актуальные цифры и данные статистики и объявил информацию о нынешнем количестве населения Украины. Цифры довольно грустные, а перспективы еще печальнее. Оказывается, на июнь 2023 года в Украине постоянно проживает примерно 29 миллионов человек. Почти 9 миллионов уехали за границу и пока не планируют возвращаться, хотя с начала войны вернулась значительная часть людей. Согласно опросам от различных международных центров, домой планирует вернуться минимум половина из всех, кто еще за границей. Еще часть не имеет однозначного ответа на этот вопрос и где-то 30% уверенно говорят, что останутся строить свое будущее за границей.

Вскоре количество пенсионеров может превысить количество работающего населения

Печальная статистика не только потому, что численность населения сильно сократилась, но и потому, что количество официально трудоустроенных рекордно мало. На сегодня это примерно 10 миллионов человек, из которых где-то 4 миллиона это бюджетники. То есть остается всего 6-7 миллионов, что буквально поддерживают своими налогами все остальное население, то есть те 20 миллионов, которые являются пенсионерами, безработными, детьми, иждивенцами и тому подобное.

По словам экспертов, если молодежь и дальше будет уезжать, или же работать не официально, то постепенно количество пенсионеров превысит, количество работающего населения.

Современная молодежь пенсии может не иметь

И к теме официального трудоустройства и пенсионного возраста. В Пенсионном Фонде уже заявили, что современная молодежь, а именно люди в возрасте 25-35 лет в основном будут без пенсии, ведь совсем не беспокоятся о накоплении стажа. Людям интереснее работать на фрилансе, получать зарплаты в конвертах, чем официально платить налоги или тем более работать в государственных учреждениях, где нередко можно встретить минимальную зарплату. В связи с этим в Украине должны заработать так называемые частные страховые фонды. Украинцы смогут собственными силами накапливать себе на старость, делая вклады в такие организации. В то же время государство также будет приобщаться и будет вносить определенный процент на счет каждого такого украинца. Работающие официально тоже смогут это делать, чтобы на пенсии иметь две выплаты: стандартную и накопленную своими усилиями.