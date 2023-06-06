Щоб залишатися закордоном українці мають виконати важливу умову: встигнути треба до серпня

Важливі новини є для українців, які виїхали закордон, а саме у Польщу ще до 24 лютого 2022 року. Польща з 2020 року автоматично продовжувала візи та документи всіх іноземців і українців в тому числі, через пандемію коронавірусу. Мовляв, щоб люди менше пересувалися по країні, та між країнами, а також не скупчувалися у чергах і не розповсюджували вірус. З 1 липня це буде скасовано і відповідно в багатьох людей документи стануть не дійсними. Легалізувати їх можна буде до 24 серпня. Якщо хтось цього не зробить, то буде перебувати в країні незаконно, що загрожує депортацією та іншими проблемами.

Це не стосується переселенців

Наразі влада Польщі запевняє, що це не стосується біженців, які приїхали після 24 лютого 2022 року, а лише тих, хто приїхав до війни. Таких осіб дуже багато, і серед них чимало чоловіків, які виїхали на заробітки ще до повномасштабного вторгнення, а потім вже не повернулися в Україну, щоб не потрапити під мобілізацію. Зараз всім цим людям потрібно терміново оновити свої документи. Зробити це можна кількома способами:

Отримати відповідну нову візу. Отримати оновлену посвідку на проживання у Польщі. Повернутися в Україну, щоб потім мати право повернутися до Польщі по правилах безвізу (через 90 днів).

Стосовно того, де та як можна отримати візу або посвідку, кожному потрібно звертатися у відповідні соціальні організації за місцем проживання. А також уточнювати, чи реально це зробити у Польщі, чи все-таки потрібно повернутися хоча б на деякий час додому.

Про зміни заявили й інші країни

Поки що майже всі країни продовжують надавати підтримку й допомогу українцям, як і в перші місяці війни. Однак поступово ця підтримка видозмінюється і стає менш відчутною. Зокрема, Чехія скасовує пільговий проїзд для українців та компенсацію за житло. Нідерланди скасовують виплати для тих, хто знайшов роботу. Словаччина продовжила компенсацію за житло до кінця року, але виплачуватиме її не українцям, а місцевим жителям, які надали їм прихисток.