Оновлено дані про кількість населення України: цифри та перспективи дуже сумні

Український інститут майбутнього проаналізував актуальні цифри та дані статистики і оголосив інформацію про теперішню кількість населення України. Цифри доволі сумні, а перспективи ще сумніші. Виявляється, станом на червень 2023 року в Україні постійно проживає приблизно 29 мільйонів осіб. Майже 9 мільйонів виїхали закордон і поки що не планують повертатися, хоча від початку війни повернулася значна частка людей. Згідно з опитуваннями від різноманітних міжнародних центрів, додому планує повернутися мінімум половина з всіх, хто ще закордоном. Ще частина не має однозначної відповіді на це питання і десь 30% впевнено кажуть, що залишаться будувати своє майбутнє закордоном.

Невдовзі кількість пенсіонерів може перевищити кількість працюючого населення

Сумна статистика не лише тому, що кількість населення сильно скоротилося, а й тому, що кількість офіційно працевлаштованих рекордно мала. Станом на сьогодні це приблизно 10 мільйонів осіб, з яких десь 4 мільйони це бюджетники. Тобто залишається всього 6-7 мільйонів, які буквально підтримують своїми податками решту населення, тобто ті 20 мільйонів, які є пенсіонерами, безробітними, дітьми, утриманцями тощо.

Зі слів експертів, якщо молодь й надалі буде виїжджати, або ж працювати не офіційно, то поступово кількість пенсіонерів перевищить, кількість працюючого населення.

Сучасна молодь пенсії може не мати

Й до теми офіційного працевлаштування та пенсійного віку. У Пенсійному Фонді вже заявили, що сучасна молодь, а саме люди у віці 25-35 років здебільшого не матимуть пенсії, адже зовсім не турбуються про накопичення стажу. Людям цікавіше працювати на фрілансі, отримувати зарплати в конвертах, ніж офіційно сплачувати податки, чи тим паче працювати в державних установах, де нерідко можна зустріти мінімальну зарплату. У зв’язку з цим в Україні мають запрацювати так звані приватні страхові фонди. Українці зможуть власними силами накопичувати собі на старість, роблячи внески у такі організації. Водночас держава також долучатиметься, і вноситиме певний відсоток на рахунок кожного такого українця. Працюючі офіційно теж зможуть це робити, щоб на пенсії мати дві виплати: стандартну і накопичену власними зусиллями.