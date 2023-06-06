Стало известно, когда в Украине заработает сеть 5G и какие регионы первыми ощутят ее преимущества

5G – это пятое поколение беспроводных сетей. Это мобильный интернет, что еще лучше и намного быстрее 4G, которое за последние несколько лет могли оценить жители Украины. В настоящее время 5G уже есть в большинстве развитых стран, среди которых США, Канада, Китай, многие страны Европы, Востока и некоторые страны Азии.

5G, безусловно, доступен еще не всем жителям мира и в Украине его тоже пока нет. Первые шаги по внедрению сетей пятого поколения у нас были сделаны в 2019 году. Затем в 2020 году была запущена тестовая версия 5G на отдельной территории. Это совместный проект Министерства цифровой трансформации, мобильного оператора Vodafone Украина, компании Huawei Ukraine и технологического парка UNIT.City, который они активно развивают.

Когда 5G станет доступным всему населению?

Именно такой вопрос задала в сети Фейсбук клиент мобильного оператора Водафон. Ответ ей был следующим:

“Мы же хотим предоставлять только качественные и проверенные услуги. Сейчас она еще не была внедрена для масс, но существует только тестовая зона технологии 5G. Однако, уверяем, мы делаем все возможное, чтобы вы как можно быстрее начали пользоваться 5G. Конечно, это происходит не так быстро, как нам хотелось бы, мы продолжаем поддерживать стабильную работу сети и помогать тем, кому наша помощь критически необходима. Поэтому, просим отнестись с пониманием, мы сделаем все, чтобы вас не подвести“, — ответили представители компании.

То есть, как оказывается, ввести 5G не так просто и легко. Система нуждается в сложных и длительных тестах и изучениях. Ранее было ожидание, что 5G полностью станет доступным в Украине в 2022 году. Однако война помешала этим планам. Сейчас к этой теме снова активно вернулись. По словам экспертов, возможно, что запуск 5G состоится уже к концу 2023 года, но только в крупных городах: Киев, Харьков, Одесса, Львов и Днепр. Остальные украинцы смогут ощутить преимущества ультрабыстрого интернета в течение следующих двух лет.