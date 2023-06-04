Пересечь границу станет сложнее: ГПСУ анонсировала существенные изменения

Государственная пограничная служба усиливает контроль над выездом военнообязанных лиц за границу через систему “Шалях”, поскольку некоторая часть лиц не возвращается в Украину в указанные сроки.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Отмечается, что нарушители используют систему “Шлях” для пересечения границы во избежание призыва.

В частности, 1,5% лиц, имеющих лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по международным перевозкам и выезжать из Украины в январе феврале этого года вовремя не вернулись в Украину. На это дается 60 дней.

Подобные правонарушения встречаются во всех регионах Украины, но больше всего в Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Ровенской и Львовской областях.

Причем больше злоупотреблений со стороны ФЛПов, ведь крупные предприятия дорожат репутацией. В то же время многие предприниматели за три-семь тысяч долларов предлагают свои услуги по внесению данных в систему Путь. В некоторых случаях они даже создают новые предприятия по осуществлению противоправной деятельности.

Чтобы уменьшить количество подобных случаев, государственная пограничная служба усиливает меры, направленные на установление законных оснований для пересечения границы лицами, внесенными в систему Путь.

В результате более 4300 человек с начала года не смогли выехать за пределы Украины. Также в этом году пограничное ведомство направило сотню писем информирований в Укртрансбезопасность относительно выявления правонарушений лицензиатами, которые вносили в систему Путь информацию о водителях, выехавших за пределы Украины и не вернувшихся в установленные законодательством шестьдесят суток.

Всего с начала действия системы Путь уже 38 лицензиатам был приостановлен доступ к системе, поскольку есть подозрение мошенничества.

Напомним, что в Минобороны неоднократно отмечали, что повестка 1 – это не автоматическая путевка на фронт. Люди без опыта пройдут курс подготовки, который длится месяц. Если же человек имеет специальные навыки в разных сферах, то сможет выбрать место несения службы, это касается механиков, операторов дронов, поваров и других.