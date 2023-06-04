Перетнути кордон стане складніше: ДПСУ анонсувала суттєві зміни

Державна прикордонна служба посилює контроль над виїздом військовозобов’язаних осіб за кордон через систему Шлях, оскільки деяка частина осіб не повертаються до України в зазначені терміни.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Зазначається, що порушники використовують систему Шлях для перетину кордону, щоб уникнути призову.

Зокрема 1,5% осіб, що мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень та виїжджати з України в січні лютому цього року вчасно не повернулися до України. На це дається 60 діб.

Подібні правопорушення зустрічаються у всіх регіонах України, але найбільше їх в Тернопільській, Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській та Львівській областях.

При чому найбільше зловживань зі сторони ФОПів, адже великі підприємства дорожать репутацією. Натомість чимало підприємців за три-сім тисяч доларів пропонують свої послуги з внесення даних до системи Шлях. В деяких випадках вони навіть створюють нові підприємства для здійснення протиправної діяльності.

Щоб зменшити кількість подібних випадків державна прикордонна служба посилює заходи, спрямовані на встановлення законних підстав для перетину кордону особами, які внесені до системи Шлях.

В результаті понад 4 300 осіб від початку року не змогли виїхати за межі України. Також в цьому році прикордонне відомство направило сотню листів інформувань до Укртрансбезпеки, стосовно виявлення правопорушень ліцензіатами, які вносили до системи Шлях інформацію про водіїв, які виїхали за межі України та не повернулися в установлені законодавством шістдесят діб.

Загалом від початку дії системи Шлях вже 38 ліцензіатам будо призупинено доступ до системи, оскільки є підозра шахрайства.

Нагадаємо, що в Міноборони неодноразово наголошували, що повістка 1 це не автоматична путівка на фронт. Люди без досвіду пройдуть курс підготовки, який триває місяць. Якщо ж особа має спеціальні навички в різних сферах, то зможе обрати місце несення служби, це стосується механіків, операторів дронів, кухарів та інших.