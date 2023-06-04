Украинцы снова получили возможность получить солидные выплаты от международной организации

В Украине возобновили прием заявок в рассрочку 16 000 гривен финансовой помощи от Красного Креста. На получение денежных средств могут рассчитывать совершеннолетние лица, имеющие статус лиц с инвалидностью первой и второй групп, которую они получили из-за вторжения русских оккупантов.

Об этом сообщили в Министерстве по делам ветеранов Украины. Граждане Украины могут получить финансовую помощь единовременным платежом на банковский счет заявителя в размере четырех тысяч гривен. Выплаты будут предоставляться в течение четырех месяцев. При этом независимо от того, получает лицо другие виды финансовой помощи от украинского государства или международных организаций.

Как получить деньги

Чтобы получить возможность получить 16 тысяч гривен, необходимо придерживаться следующего алгоритма:

перейти на сайт по ссылке eveteran.gov.ua;

нажать ссылку “Оказание помощи лицам с инвалидностью в результате войны;

пройти идентификацию с использованием интегрированной системы электронной идентификации, электронной подписи, основанной на квалифицированном сертификате электронной подписи (эта процедура полностью проводится онлайн);

проверить правильность написания личных данных – имя, отчество, фамилию, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

указать международный номер банковского счета в формате IBAN, телефонный номер и адрес электронной почты.

При этом перед отправкой заявки важно внимательно перечитать заявку, проверить данные и согласиться на обработку данных и их передачу.

Далее специалисты верифицируют наличие статуса ветерана войны с инвалидностью первой или второй группы заявителя в Едином государственном реестре ветеранов войны.

Итак, если лицо отвечает вышеперечисленным критериям, то информация о нем автоматически будет предоставлена ​​в Красный Крест. После, в ближайшее время организация выплатит денежные средства заявителю.

Также напомним, что с 1 июня родители могут подать заявление на получение средств для детского отдыха. Их можно будет потратить на покупку путевки в детский оздоровительный лагерь.