Українці знову отримали можливість отримати солідні виплати від міжнародної організації

В Україні відновили прийом заявок на виплату 16 000 гривень фінансової допомоги від Червоного Хреста. На отримання грошових коштів можуть розраховувати повнолітні особи, які мають статус осіб з інвалідність першої та другої груп, яку вони отримали через вторгнення російських окупантів.

Про це повідомили в Міністерстві у справах ветеранів Україн. Громадяни України можуть отримати фінансову допомогу одноразовим платежем на банківський рахунок заявника у розмірі чотири тисячі гривень. Виплати надаватимуть протягом чотирьох місяців. При цьому незалежно від того, чи отримує особа інші види фінансової допомоги від української держави чи міжнародних організацій.

Як отримати гроші

Щоб мати можливість отримати 16 тисяч гривень, необхідно дотримуватися наступного алгоритму:

перейти на сайт за посиланням eveteran.gov.ua;

натиснути посилання “Надання допомоги особам з інвалідністю в результаті війни;

пройти ідентифікацію з використання інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронного підпису, заснованої на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (ця процедура повністю проводиться онлайн);

перевірити правильність написання особистих даних — ім’я, по батькові, прізвище, реєстраційний номер облікової карточки платника податків.

вказати міжнародний номер банківського рахунку в форматі IBAN, телефонний номер та адресу електронної пошти.

При цьому перед тим як відправити заявку, важливо уважно перечитати заявку, перевірити дані та погодитися на обробку даних та їх передачу.

Далі спеціалісти верифікують наявність статусу ветерана війни з інвалідністю першої або другої групи заявника в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни.

Тож, якщо особа відповідає вищеперерахованим критеріям, то інформація про неї автоматично буде надано до Червоного Хреста. Після, найближчим часом організація виплатить кошти заявнику.

Також нагадаємо, що з 1 червня батьки можуть подати заяву на отримання коштів для дитячого відпочинку. Їх можна буде витратити на покупку путівки до дитячого оздоровчого табору.