З 5 червня починаються масові перевірки банківських рахунків: “трястимуть” власників кредиток

Національний банк України зобов’язав всі комерційні банки країни звітувати про платежі населення з використанням карт незалежно від суми. Нововведення набирає чинності вже в понеділок 5 червня. Це стосується карт, випущених українські та закордонними банками.

Кошти українців будуть повністю контролювати

Вже з 5 червня 2023 року Національний банк України закликав українські банки звітувати про всі карткові платежі населення незалежно від суми. Банки змушують передавати дані про різні види карткових операцій, якщо точніше, то мова йде про наступні типи операцій:

P2P перекази, тобто коли фізичні особи перераховують гроші одне одному;

поповнення та зняття готівки з карткових рахунків в касах або банкоматах;

операції з оплати в інтернеті.

При цьому, що стосується інтернет-платежів, то Національний банк України вимагатиме повну інформацію:

номер рахунку, з якого буде проводитися платіж;

дані про отримувача — ЄДРПОУ інтернет-платформи;

кількість оплат всіх сум;

контролюватимуть всі карти — як українських, так і іноземних (адже під контроль беруть всі “біженські” гроші).

Про це говориться у внутрішньому листі Національного банку №25-0005/38228.

Також зараз відомо і те, що Національний банк поки не надав запит на контроль карткових оплат людей в магазинах.

Швидше за все, мета збору даних є частиною фінансового моніторингу. Банкіри стверджують, що ця інформація може збиратися для силових органів або податкової для надання правоохоронцям/фіскалам даних по запиту.

Також є припущення, що посилення фінансового моніторингу, це вимушена дія в рамках вимог міжнародних кредиторів України. Або ж таким чином держава намагається контролювати витрати волонтерів, адже раніше звучали заяви, що волонтерів змусять сплатити 19,5% від суми.

Водночас офіційних коментарів від Національного банку України чи Міністерства фінансів України немає, можливо вони з’являться згодом. Тож залишається лише чекати.