Теперь жизнь в Европе платная: какие льготы отменяют для беженцев с 1 июня?

В странах ЕС находятся несколько миллионов украинцев. Продолжается второй год войны и власти некоторых стран считают, что у беженцев было время для адаптации. Некоторые страны прекращают выплаты только для нашедших работу, другие абсолютно для всех, ведь больше не имеют такой возможности. В некоторых государствах постепенно упраздняют лишь некоторые льготы. Например, в Чехии теперь проезд для украинцев платный. Все беженцы, проживающие в Праге или других городах Чехии, должны покупать проездные билеты на все виды транспорта по общим тарифам. Также для украинцев отменили компенсацию за жилье. То есть оно теперь не бесплатное и платить по большей части придется полную стоимость. Относительно месячного проездного в Праге, если раньше украинцы платили 165 крон, то теперь это будет 550 крон.

Какие изменения ввели другие страны?

Многие страны прекращают выплаты украинцам, которые трудоустроились и могут себя самостоятельно обеспечивать. По крайней мере, такое обновление произошло в Нидерландах. Есть изменения и в Словакии. Там продолжили компенсацию за жилье, но будут выплачивать деньги не украинцам, а приютившим их местным. На взрослого это будет 10 евро, а на ребенка младше 15 лет – 5 евро. Выплаты должны были завершиться в июне, но Правительство решило продлить их до конца 2023 года.

Весьма контрастная ситуация в соседней Польше. Там почти все выплаты прекратились, оставили только базовые и только для уязвимых категорий населения. Однако в некоторых регионах новоприбывшие могут получить довольно неплохие суммы. Все нужно узнавать у местных органов власти, ведь буквально в каждом большом городе ситуация разнится.

Продолжает выплачивать по 220 евро еженедельно на человека Ирландия. Более того, тем украинцам, которые решили вернуться домой Правительство Ирландии выплатит единовременную помощь. Ее сумма пока неизвестна и поступит она на специальный счет только когда человек пересечет украинскую границу.