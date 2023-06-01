Тепер життя в Європі платне: які пільги скасовують для біженців з 1 червня?

В країнах ЄС перебуває кілька мільйонів українців. Триває другий рік війни й влада деяких країн вважає, що біженці мали час для адаптації. Деякі країни припиняють виплати лише для тих, хто знайшов роботу, інші абсолютно для всіх, адже більше не мають такої можливості. В деяких державах поступово скасовують лише деякі пільги. Наприклад, у Чехії відтепер проїзд для українців платний. Всі біженці, які проживають у Празі чи інших містах Чехії повинні купувати проїзні квитки на всі види транспорту за загальними тарифами. Також для українців скасували компенсацію за житло. Тобто воно тепер не безкоштовне і платити здебільшого доведеться повну вартість. Стосовно місячного проїзного в Празі, то якщо раніше українці платили 165 крон, то тепер це буде 550 крон.

Які зміни впровадили інші країни?

Багато країн припиняють виплати тим українцям, які працевлаштувалися і можуть себе самостійно забезпечувати. Принаймні таке оновлення вийшло у Нідерландах. Є зміни й у Словаччині. Там продовжили компенсацію за житло, але виплачуватимуть гроші не українцям, а місцевим, які їх прихистили. На дорослого це буде 10 євро, а на дитину молодше 15 років — 5 євро. Виплати мали завершитись у червні, але Уряд вирішив продовжити їх до кінця 2023 року.

Досить контрастна інформація у сусідній Польщі. Там майже всі виплати припинилися, залишили лише базові й лише для вразливих категорій населення. Однак в деяких регіонах новоприбулі, можуть отримати доволі непогані суми. Все потрібно дізнаватися у місцевих органів влади, адже буквально у кожному великому місті ситуація різниться.

Продовжує виплачувати по 220 євро щотижня на особу Ірландія. Ба більше, тим українцям, які вирішили повернутися додому Уряд Ірландії виплатить одноразову допомогу. Її сума поки невідома і поступить вона на спеціальний рахунок лише коли особа перетне український кордон.