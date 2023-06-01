Пенсії в Україні перерахували: хто та скільки отримуватиме з 1 червня

С 1 червня українці почнуть отримувати пенсії з урахування перерахунку. Однак мова йде про тих пенсіонерів, які продовжили працювати після виходу на пенсію.

Ще в березні пройшла масштабна індексація пенсійних виплат для більшості пенсіонерів, станом на квітень пенсії перерахували працюючим пенсіонерам (тим, хто напрацював два і більше роки стажу). Однак у квітні платити більше було неможливо, адже статистичні дані про новий стаж надходить до Пенсійного фонду з деяким запізненням. Тож свої надбавки люди зможуть отримати лише в червні, але одразу за три місяці.

Для кожного українця розмір надбавки буде розраховуватися в індивідуальному порядку. Чим більшою є зарплата, тим більшою буде сума надбавки. Водночас в Міністерстві соціальної політики зазначають, що надбавка може бути мінімальною — близько ста гривень, або ж сума буде більш суттєвою.

Згідно з чинним законодавством перерахунок пенсійних виплат для пенсіонерів, що працюють проводять раз на два роки.Тож якщо пенсію було призначено лише у 2023 році і особа продовжила працювати то право на отримання надбавки буде лише після квітні 2024 року, тобто після 24 місяців роботи. Зараз надбавку отримають ті, хто в останнє отримував надбавку в останній раз не пізніше 2021 року.

Всього в Україні продовжує працювати близько пів мільйона українців. Однак далеко не всі можуть отримати надбавку цього разу. частина пенсіонерів вже отримали надбавку минулого року, тож наступну вони зможуть отримати лише у 2024.

Водночас в Україні планують назавжди відмовитися від солідарної пенсійної системи, а перейти на накопичувальну. Однак під ударом опиняться українці, яким зараз близько 40 років. У них немає достатньо часу для накопичення суми, яка допоможе забезпечити гідну старість.

Також через зростання вимог до стажу в найближчій перспективі кожен другий українець пенсійного віку не зможе вчасно вийти на пенсію. Ситуація значно погіршилася через пандемію коронавірусу та війну.