Пенсии в Украине перечислили: кто и сколько будет получать с 1 июня

С 1 июня украинцы начнут получать пенсии с учетом перерасчета. Однако речь идет о тех пенсионерах, которые продолжили работу после выхода на пенсию.

Еще в марте прошла масштабная индексация пенсионных выплат для большинства пенсионеров, по состоянию на апрель пенсии перечислили работающим пенсионерам (наработавшим два и более года стажа). Однако в апреле платить больше было невозможно, ведь статистические данные о новом стаже поступают в Пенсионный фонд с некоторым опозданием. Так что свои надбавки люди смогут получить только в июне, но сразу через три месяца.

Для каждого украинца размер прибавки будет рассчитываться в индивидуальном порядке. Чем больше зарплата, тем больше будет сумма надбавки. В то же время в Министерстве социальной политики отмечают, что надбавка может быть минимальной — около ста гривен, или же сумма будет более существенной.

Согласно действующему законодательству перерасчет пенсионных выплат для пенсионеров, работающих проводят раз в два года. Так что если пенсия была назначена только в 2023 году и лицо продолжило работать то право на получение надбавки будет только после апреля 2024 года, то есть после 24 месяцев работы. Сейчас прибавку получат те, кто в последний раз получал прибавку в последний раз не позднее 2021 года.

Всего в Украине продолжает работать около полумиллиона украинцев. Однако далеко не все могут получить прибавку на этот раз. Часть пенсионеров уже получили надбавку в прошлом году, поэтому следующую они смогут получить только в 2024 году. В то же время, в Украине планируют навсегда отказаться от солидарной пенсионной системы, а перейти на накопительную. Однако под ударом окажутся украинцы, которым сейчас около 40 лет. У них нет достаточно времени для накопления суммы, которая поможет обеспечить достойную старость.

Также из-за возрастания требований к стажу в ближайшей перспективе каждый второй украинец пенсионного возраста не сможет вовремя выйти на пенсию. Ситуация значительно ухудшилась из-за пандемии коронавируса и войны.