ПриватБанк звернувся до клієнтів з важливою інформацією: стосується кожного

В Україні напевно кожен другий є клієнтом саме ПриватБанку. Це один з найбільших банків країни, який має безліч клієнтів та багато вигідних умов. Зокрема, клієнти можуть оформити та звані цифрові картки, якими можна користуватися як в Україні, так і закордоном. На відміну від інтернет-картки, цифрова картка дає користувачу набагато більше можливостей. Ви можете навіть знімати з неї кошти використовуючи NFC, оплачувати онлайн квитки й багато іншого.

Як оформити цифрову картку?



В банку закликають всіх оформлювати саме цифрові картки, адже це дуже зручно. Зробити це можна у Приват 24 перейшовши у розділ “Гаманець”, далі натиснувши “Додати картку” і вибравши “Digital картка”. Для того, щоб комфортно розраховуватись у магазинах чи закладах, ці картки можна додати до гаманців Apple Pay або Google Pay.

В цифровому вигляді можна оформити обидва види карток від ПриватБанку: стандартну для виплат і Універсальну, на якій можна відкрити кредитний ліміт, користуватися “Оплатою частинами” тощо.

Також, є можливість оформити таку картку в іноземній валюті.

ПриватБанк спростував інформацію про штрафи

Нещодавно в Інтернеті було чимало інформації про те, що ПриватБанк штрафує клієнтів на 34 000 гривень. Мовляв, причина — ухиляння від податків, тіньовий бізнес, відмивання коштів тощо. ПриватБанк спростував цю інформацію. Так, дійсно, фінансовий моніторинг працює і якщо на рахунках клієнта спостерігається підозріла активність, то їх можуть заблокувати. Далі підключається податкова служба і навіть вона без відповідного рішення суду не може виписувати штраф.

Ще рахунки будуть блокувати за несплачені штрафи ПДР, та несплачені аліменти. Тобто, якщо в особи є відкриті провадження і вона не повертає борг. Окрім ПриватБанку блокуватиме рахунки ще Монобанк і Ощадбанк. Лише в Монобанку під загрозою майже пів мільйона користувачів.