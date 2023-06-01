Для метеозависимых есть плохие новости: появился неутешительный график магнитных бурь на июнь

Ежемесячно эксперты, ученые преимущественно американские, составляют график магнитных бурь и определяют уровень их мощности. Для метеозависимых это очень ценная информация, ведь некоторым в эти дни очень плохо и любая дополнительная нагрузка может закончиться даже инсультом или другими серьезными проблемами. Кроме метеозависимых в зоне риска, беременные женщины, пожилые люди, лица, имеющие хронические заболевания, особенно связаны с сердцем и сосудами. Так когда стоит быть максимально осторожным и заботиться о своем здоровье больше, чем в любой другой день?

Прогнозами поделилось сразу несколько метеоцентров

Прогнозом поделились Центр предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США и сайт Метеоагент. Согласно их исследованиям в июне Землю накроет сразу несколько магнитных бурь, и некоторые из них отмечены красным уровнем опасности.

Две мощные магнитные бури накроют Землю 2-го и 18 июня. Кроме этого незначительные геомагнитные колебания произойдут: 3-4, 5-6, 19-20-21 числа.

Как минимизировать влияние магнитных бурь?

Некоторые очень тяжело переносят этот период. С головной болью, скачками артериального давления, тошнотой, скачками настроения, агрессией, или наоборот депрессией и апатией.

Чтобы не нагружать организм еще больше, эксперты советуют избегать в эти дни любых стрессовых ситуаций. Не нервничайте иначе сразу болит голова. Не выполняйте сложные физические работы. Старайтесь отложить на другой день любые важные дела. Побольше отдыхайте, пейте много воды и откажитесь от кофе или тип более алкоголя. Не употребляйте тяжелую для организма пищу: жареную, копченую, острую или слишком соленую. Многие неспешные прогулки на свежем воздухе и хороший восьмичасовой сон должны вам помочь пережить эти дни с минимальными потерями для самочувствия.