Для метеозалежних є погані новини: з’явився невтішний графік магнітних бур на червень

Щомісяця експерти, науковці переважно американські, складають графік магнітних бур і визначають рівень їх потужності. Для метеозалежних це дуже цінна інформація, адже декому в ці дні дуже погано і будь-яке додаткове навантаження може закінчитися навіть інсультом, чи іншими серйозними проблемами. Крім метеозалежних у зоні ризику вагітні жінки, літні люди, особи, які мають хронічні захворювання, особливо пов’язані з серцем та судинами. Тож коли варто бути максимально обережним і дбати про своє здоров’я більше ніж у будь-який інший день?

Прогноз ами поділилося одразу кілька метеоцентрів

Прогнозом поділилися Центр передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень США і сайт Метеоагент. Згідно з їхніми дослідженнями в червні Землю накриє відразу кілька магнітних бур, і деякі з них позначені червоним рівнем небезпеки.

Дві найпотужніші магнітні бурі накриють Землю 2-го і 18-го червня. Окрім цього незначні геомагнітні коливання відбудуться: 3-4, 5-6, 19-20-21 числа.

Як мінімізувати вплив магнітних бур?

Дехто дуже важко переносить цей період. З головним болем, стрибками артеріального тиску, нудотою, стрибками настрою, агресією, або навпаки депресією та апатією.

Щоб не навантажувати організм ще більше експерти радять уникати в ці дні будь-яких стресових ситуацій. Не нервуйте інакше відразу болітиме голова. Не виконуйте складних фізичних робіт. Намагайтесь відкласти на інший день будь-які важливі справи. Натомість побільше відпочивайте, пийте багато води й відмовтесь від кави чи тип паче алкоголю. Не вживайте важку для організму їжу: смажене, копчене, гостре чи надто солене. Багато неспішних прогулянок на свіжому повітрі й хороший восьмигодинний сон мають вам допомогти пережити ці дні з мінімальними втратами для самопочуттям.