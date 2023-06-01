Всего 100 гривен: пенсионерам начали часто блокировать банковские карты

В последнее время банки начали массово блокировать карты, при чем не только пенсионеров, но и других своих клиентов. И речь не о финансовом мониторинге и отмывании доходов в результате ведения теневого бизнеса. Речь о долгах: за коммуналку, за алименты, за неуплаченные штрафы ПДД. Причем, если до недавнего времени карту могли заблокировать за долг более 100 000 гривен, то сейчас вы можете избавиться от счета даже если задолженность составляет 100 гривен. Юристы объяснили почему так происходит и что с этим делать. Сами же они считают, что такие действия со стороны финансовых учреждений не правомерны.

В каких случаях блокируют счет?

Неважно или речь о пенсионере, или любом другом лице, ваш счет могут заблокировать даже если ваш долг составляет не более 100 гривен. Это происходит при условии, что в банк поступил соответствующий документ от государственного или частного исполнителя. То есть службы, которой должник должен деньги. Если вам заблокировали пенсионную или социальную карточку, на которую вы получаете помощь от государства, вы можете обратиться в суд или попытаться сначала решить проблему с исполнителем.

Если речь идет о пенсионерах, то на время военного положения блокирование пенсионных и стипендиальных карт вообще запрещено. Однако если такое случилось нужно сделать следующее:

Взять справку из Пенсионного Фонда о том, что карта пенсионная и прикрепить ее к заявлению. Далее следует взять в банке реквизиты заблокированного счета и все это передать исполнителю. После этих действий арест со счета должен быть снят.

Если речь не о пенсионере, то ситуация немного другая. Пока должник, например, лицо не платящее алименты, ту же коммуналку или штрафы ПДД не погасит долг, арест с карты не снимут. Но можно обратиться в суд, который должен разрешить пользоваться ежемесячно суммой 13 400 гривен. Если таковая есть на карте.