Названы продукты, которые в Польше стоят гораздо дешевле: украинцы шокированы разницей

Для многих украинцев, выехавших за границу, стало настоящим открытием, что в некоторых странах продукты питания намного дешевле. К примеру, в соседней Польше дешевле стоит львиная доля продуктов. И это при том, что зарплаты и пенсии у поляков европейские, то есть намного больше, чем у украинцев. Эксперты говорят, что до войны цены были на более или менее одинаковом уровне, и вот сейчас инфляция перевесила чашу весов не в нашу пользу. Так что выгодно везти из Польши? И насколько велика разница в цифрах? Рассказываем.

Разница в ценах иногда поразительна

В Польше дешевле практически все: от масла до молока, колбасных изделий, яиц, сока, сладостей. Забегая вперед скажем, что некоторые продукты у нас все же дешевле – это подсолнечное масло и мука. Мука в АТБ стоит 20 гривен за кило, а в польском супермаркете Бедронка – 21 гривен. Чуть больше разница между ценами на масло. Если в Украине можно найти литр масла примерно за 60 гривен, то в Польше дешевле 80 не найдете.

Теперь к тому, что стоит дешевле:

Сливочное масло: в Украине минимум 55 гривен, в Польше около 50 грн (5,7 злотого). Овсянка: самая дешевая в АТБ и стоит она 32 гривны, в то время как в Польше цены стартуют от 25 гривен. Вода “Моршинская” и вовсе побила все рекорды. В Украине 1,5 бутылки стоят почти 20 гривен, тогда как в Польше всего 8 грн. Сосиски: здесь цена не слишком отличается. Среднестатистическая упаковка в Украине стоит около 56 гривен, тогда как в Польше продукция такого же качества будет стоить 53 гривны. Молоко: оно дешевле у поляков примерно на 3-4 гривны. Яблочный сок: он дешевле почти вдвое. Если в Украине литр стоит примерно 40 гривен, то в Польше около 20-ти.

Цены в Украине сейчас очень нестабильны. Многое зависит от курса валют, а он в свою очередь зависит от ситуации на фронте и международной поддержки от партнеров.