Названо продукти, які в Польщі коштують набагато дешевше: українці шоковані різницею

Для багатьох українців, які виїхали закордон, стало справжнім відкриттям, що в деяких країнах продукти харчування набагато дешевші. Наприклад, у сусідній Польщі дешевше коштує левова частка продуктів. І це при тому, що зарплати і пенсії у поляків європейські, тобто набагато більші ніж в українців. Експерти кажуть, що до війни ціни були на більш менш однаковому рівні, і от зараз інфляція переважила чашу терезів не в нашу користь. То що вигідно везти з Польщі? Та наскільки великою є різниця в цифрах? Розповідаємо.

Різниця в цінах подекуди разюча

В Польщі дешевше практично все: від масла до молока, ковбасних виробів, яєць, соку, солодощів. Забігаючи наперед скажемо, що деякі продукти в нас все-таки дешевші — це олія та мука. Мука в АТБ коштує 20 гривень за кіло, а у польському супермаркеті Бедронка — 21 гривень. Трохи більша різниця між цінами на олію. Якщо в Україні можна знайти літр олії приблизно за 60 гривень, то в Польщі дешевше ніж 80 не знайдете.

Тепер до того, що коштує дешевше:

Масло: в Україні мінімум 55 гривень, в Польщі приблизно 50 грн (5,7 злотих). Вівсянка: найдешевша в АТБ і коштує вона 32 гривні, тоді як в Польщі ціни стартують від 25 гривень. Вода “Моршинська” й зовсім побила всі рекорди. В Україні 1,5 пляшки коштує майже 20 гривень, тоді як в Польщі лише 8 грн. Сосиски: тут ціна не надто різниться. Середньостатистична упаковка в Україні коштує приблизно 56 гривень, тоді як в Польщі продукція такої ж якості коштуватиме 53 гривні. Молоко: воно дешевше у поляків приблизно на 3-4 гривні. Яблучний сік: він дешевший майже вдвічі. Якщо в Україні літр коштує приблизно 40 гривень, то у Польщі в межах 20.

Ціни в Україні зараз дуже нестабільні. Багато чого залежить від курсу валют, а він своєю чергою залежний від ситуації на фронті й міжнародної підтримки від партнерів.