Пора бежать в обменник: эксперт дал прогноз по курсу доллара

Пока что доллар приятно удивляет. От ожидаемых 40 гривен за единицу, что прогнозировали почти все эксперты, американская валюта подешевела уже до 37,55 гривны. Соответственно, многие украинцы сдерживают себя, чтобы не поменять гривны на доллары с целью заработать на этом в будущем. Были же прогнозы, и частично остаются, что курс до конца 2023 пересечет отметку 40 гривен за доллар, и может достичь даже 50 гривен. Эксперты объяснили, стоит ли на это надеяться и инвестировать в иностранную валюту с целью заработка. И вообще, от чего на сегодня зависит курс доллара.

Курс зависит от международной помощи партнеров

Частично курс зависит от ситуации на фронте, но она сейчас не является основным фактором.

“Прогноз достаточно прост. Валюта будет более или менее стабильной. Дело в том, что курс гривны сейчас зависит от динамики международной финансовой помощи, которая оказывается очень стабильно. “Зерновая инициатива” продолжилась, то есть экспортная выручка за зерно будет поступать в Украину. Соответственно каким-то движениям в ту или иную сторону ожидать не стоит“, – рассказал аналитик аналитического центра “Объединенная Украина” Алексей Кущ.

Эксперт также добавил, что покупать доллары сейчас — хорошая идея для тех украинцев, которые имеют большие запасы гривны. Если есть большой объем сбережений в какой-то одной валюте, то лучше их разделить на несколько валют. И вот сейчас, когда доллар не слишком дорогой – это идеальный вариант. А вот покупать доллары с целью обогащения – плохая идея. Как минимум в ближайшие пару недель ситуация не изменится.

В НБУ рассказали во что инвестировать не стоит

Также в НБУ дали совет не инвестировать в криптовалюту. Мол, это не платежное средство, и есть немало случаев, когда такая инвестиция мягко говоря была неудачной. Для тех, кто не хочет иметь дело с наличными, есть варианты выгодных депозитов, или военные облигации.