Пора бігти в обмінник: експерт дав прогноз по курсу долара

Наразі долар приємно дивує. Від очікуваних 40 гривень за одиницю, що прогнозували майже всі експерти, американська валюта подешевшала вже до 37,55 гривні. Відповідно багато українців стримують себе, щоб не поміняти гривні на долари з метою заробити на цьому у майбутньому. Були ж прогнози, і частково залишаються, що курс до кінця 2023 року перетне позначку 40 гривень за долар, і може досягти навіть 50 гривень. Експерти пояснили, чи варто на це надіятися та інвестувати в іноземну валюту з метою заробітку. І взагалі, від чого станом на сьогодні залежить курс долара.

Курс залежить від міжнародної допомоги партнерів

Частково курс залежить від ситуації на фронті, однак вона зараз не є основним фактором.

“Прогноз досить простий. Валюта буде більш-менш стабільною. Річ у тому, що курс гривні зараз залежить від динаміки міжнародної фінансової допомоги, яка надається дуже стабільно. “Зернова ініціатива” продовжилася, тобто експортна виручка за зерно надходитиме до України. Відповідно якихось рухів у той чи інший бік очікувати не варто“, – розповів аналітик аналітичного центру “Об’єднана Україна” Олексій Кущ.

Експерт також додав, що купувати долари зараз — це гарна ідея для тих українців, які мають великі запаси гривні. Якщо є великий обсяг заощаджень у якійсь одній валюті, то краще їх розділити на кілька валют. І от зараз, коли долар не надто дорогий — це ідеальний варіант. А от купувати долари з метою збагачення — погана ідея. Як мінімум найближчі пару тижнів ситуація не зміниться.

В НБУ розповіли у що інвестувати не варто

Також в НБУ дали пораду не інвестувати у криптовалюту. Мовляв, це не є платіжний засіб, і є чимало випадків, коли така інвестиція, м’яко кажучи, була невдалою. Для тих хто не хоче мати справи з готівкою є варіанти вигідних депозитів, або військові облігації.