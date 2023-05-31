Мобілізація стане набагато жорсткішою: з 1 червня оновлюють ряд правил

Наразі мобілізація триває й Уряд вважає, що вона не достатньо жорстка. Мовляв, повістки роздають доволі активно, а от далі процес сильно затягується. Медогляд військовозобов’язані проходить по кілька місяців. Також є багато обмежено придатних, які насправді повністю здорові й мають такий собі “застарілий” білий квиток з не коректними даними. Все це планують змінити, щоб призвати більше чоловіків, адже деякі військові перебувають на фронті без відпустки багато місяців, тому що їх банально немає ким замінити.

Які зміни будуть з червня?

Буде, як мінімум три оновлення. Перше, це те, що повістки відтепер можуть вручати не лише представники військкоматів, а й співробітники багатьох служб й інші уповноважені особи, наприклад, представники СБУ, ТЦК, Служб зовнішньої розвідки, представники місцевих органів влади, очільники підприємств, а також представники дипломатичних відомств закордоном.

Повістки можуть вручати у будь-якому місці, навіть якщо це магазин, парк чи громадський транспорт. Також з 1 червня, повістки можуть вручати у будь-якому регіоні України, тобто не лише за місцем реєстрації й незалежно від того до якого ТЦК військовозобов’язаний відноситься. Перед тим, як вручити повістку, уповноважена особа має переконатись, чи чоловік перебуває на обліку (оновленому після 24 лютого 2022 року). Також, тепер згідно з чинним законодавством, військовозобов’язаний немає права оскаржувати отримання повістки у суді. Тобто, він при будь-яких обставинах мусить з’явитися у вказаний час у вказану дільницю.

Тепер під мобілізацію підпадає більше осіб

Третє оновлення — це збільшення кількості категорій, які підлягають під мобілізацію. Тепер це власники білого квитка, які є обмежено придатні до служби у воєнний час. Якщо медична комісія надасть висновок, що особа підлягає до служби, то вона буде мобілізована. Ще категорії поповнилися обмежено придатними у віці від 27 до 60 років без будь-якого досвіду служби.