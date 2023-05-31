Мобилизация станет более жесткой: с 1 июня обновляют ряд правил

В настоящее время мобилизация продолжается и Правительство считает, что она недостаточно жесткая. Мол, повестки раздают достаточно активно, а вот дальше процесс сильно затягивается. Медосмотр военнообязанный проходит по несколько месяцев. Также есть много ограниченно пригодных, которые на самом деле полностью здоровы и имеют такой себе устаревший белый билет с некорректными данными. Все это планируют изменить, чтобы призвать больше мужчин. Ведь некоторые военные находятся на фронте без отпуска много месяцев, потому что их банально не кем заменить.

Какие изменения будут с июня?

Будет как минимум три обновления. Первое, это то, что повестки теперь могут вручать не только представители военкоматов, но и сотрудники многих служб и другие уполномоченные лица, например, представители СБУ, ТЦК, Служб внешней разведки, представители местных органов власти, руководители предприятий, а также представители дипломатических ведомств за рубежом.

Повестки могут вручать в любом месте, даже если это магазин, парк или общественный транспорт. Также с 1 июня повестки могут вручать в любом регионе Украины, то есть не только по месту регистрации и независимо от того, к какому ТЦК военнообязанный относится. Перед тем, как вручить повестку, уполномоченное лицо должно убедиться, состоит ли мужчина на учете (обновленном после 24 февраля 2022 года). Также теперь согласно действующему законодательству военнообязанный не имеет права обжаловать получение повестки в суде. То есть, он при любых обстоятельствах должен явиться в указанное время в указанный участок.

Теперь под мобилизацию подпадает больше человек

Третье обновление – это увеличение количества категорий, подлежащих под мобилизацию. Теперь это владельцы белого билета, ограниченно пригодные к службе в военное время. Если медицинская комиссия даст вывод, что лицо подлежит службе, то оно будет мобилизовано. Еще категории пополнились ограниченно пригодными в возрасте от 27 до 60 лет без опыта службы.