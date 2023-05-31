Рада прийняла рішення про зміну граничного віку призовників: що це означає

Верховна Рада України підтримала законопроєкт, який передбачає зниження віку перебування громадян на військовому обліку призовників. «За» проголосувало 300 народних депутатів.

На засіданні Верховної Ради 30 травня було прийнято законопроєкт №9281 про внесення змін в закон про військові зобов’язання та військову службу. Про це повідомив заступник голови фінансового комітету парламенту Ярослав Железняк.

В уряді зазначають, що відповідно до чинного законодавства на строкову службу призивають осіб чоловічої статі, які придатні за станом здоров’я після досягнення ними 18 років, але тих, що не досягнули 27 років та не мають права на звільнення чи відстрочку від проходження служби.

При цьому на час дії особливого правового воєнного стану, необхідність перебування громадян на призовного обліку до 27 років не є обґрунтованою.

Зазвичай чоловіки отримують відстрочку від призову на строкову службу при досягненні ними 18 років для отримання освіти. Навчання зазвичай триває від чотирьох до шести років. Таким чином при досягненні ними 22-24 років. Тож ймовірність призову до 27 років не має сенсу.

В такому разі зменшивши граничний призовний вік до 25 років призовні комісії будуть мати достатньо часу для реалізації виконання громадянами військового боргу та призову їх на строкову військову службу.

До того ж подібне скорочення термінів перебування чоловіків на обліку дозволить заощадити чималі суми коштів. Адже щорічне прибуття таких осіб в територіальні центри комплектування та соціальної підтримки для підтвердження права на відтермінування призводить до значних витрат.

Також значна частина придатних до несення служби громадян, які не мають статус військовозобов’язаних, не може піддаватися призову під час мобілізації.

Водночас для чоловіків це означає, що після 25 років осіб, які не несли строкову службу, можуть призвати до лав Збройних сил України. Однак їх будуть навчати не менше одного місяця перші ніж відправити їх на виконання завдань.