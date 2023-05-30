Летом Правительство отменит ряд льгот для украинцев: уже принят соответствующий закон

С 1 июня украинцев ждет много изменений. Большинство из них не слишком позитивны. Второй год войны не может не ощущаться для украинской экономики, которая, несмотря на мощную поддержку партнеров, находится в плачевном положении. Соответственно, анонсируют повышение тарифов на электроэнергию, отменяют выплаты для тех ВПЛ, которые нашли работу, а еще отменяют налоговые льготы, что были введены в первые месяцы полномасштабного вторжения. Что касается налогов, то новый закон уже принят, за него проголосовали 277 народных избранников. Изменения начнут действовать с 1 июля.

Отменяют 2% налога для ФЛП

Об изменениях в налоговом законодательстве написал первый заместитель налогового комитета Ярослав Железняк. Речь идет о следующем:

Отмена налоговых льгот для 1 и 2 группы ФЛП. Восстановление плановых и неплановых проверок в ходе которых при выявлении нарушений предпринимателей будут штрафовать. Снова возвращаются штрафные санкции за нарушение использования PRO.

В Правительстве заявляют, что бизнес, который сейчас работает в Украине, уже имел время, чтобы адаптироваться к новым реалиям, а страна не может больше предлагать льготные налоговые ставки, ведь для государственного бюджета это слишком убыточно.

Напомним, что в первые месяцы войны Верховная Рада снизила ставку налога с 5 до 2% для плательщиков единого налога третьей группы. Однако каждое предприятие могло по желанию перейти на льготное налогообложение, или продолжить работать по старым условиям. Кроме этого подобные послабления касались всех предприятий, доход которых ниже 10 миллиардов гривен в год. Это должно помочь бизнесу выжить и удержаться на плаву.

Теперь помощь нужна уже самому государству. В Министерстве финансов уже подсчитали, что отмена льготного налога, а также проверки и возврат штрафных санкций смогут регулярно обогащать казну на миллионы гривен.