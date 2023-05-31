З’явилася важлива інформація для всіх, хто знайшов прихисток закордоном: мова про виплати

Від початку війни в Європу виїхало кілька мільйонів українців. Більшість з них облаштовувалися там офіційно, тобто як особи, які потребують тимчасового прихистку, а відтак допомоги з житлом, соціальними виплатами тощо. У перші місяці війни практично всі країни ЄС максимально допомагали всім прибулим. Соціальні виплати були високими й розповсюджувалися на всі категорії населення. Зараз, більше ніж через рік, деякі держави вичерпують власні ресурси. Відтак, практично скасувала виплати Польща. Там підтримують лише найвразливіші категорії населення. Під питанням виплати й у Чехії. Принаймні там скасовують компенсацію за безплатне житло. Що та де ще змінилося? Розповідаємо.

Кілька країн оголосили про оновлення стосовно виплат для українців

Зокрема, є зміни у Словаччині. Там вирішили продовжити виплати до кінця цього року, але отримати їх “на руки” не можна буде. Тобто гроші видаватимуть не українцям, а тим людям, які їм надали прихисток. Мова саме про компенсацію виплат за житло. Розмір компенсації залишається незмінним, тобто 10 євро за ніч на дорослу особу і дітям (молодше 15 років) 5 євро.

Водночас гарні новини для українців підготувала Ірландія. Там продовжують матеріальну підтримку, і додатково виплачуватимуть одноразову допомогу тим українцям, які вирішили повернутися в Україну. Яка це буде сума наразі невідомо. Уряд Ірландії вирішив піти на такий крок, адже там вважають, що багато українців хочуть додому і не можуть наважитися, адже не впевнені у, тому що впораються фінансово. Гроші поступлять на спеціальний рахунок через кілька днів після того, як особа повернеться в Україну.

Деякі оновлення запровадили й Нідерланди. Там скасовують виплату для всієї родини, якщо хтось один з сім’ї працевлаштувався. Також, тепер сума допомоги буде зменшуватися з розрахунку на одну особу, якщо родина велика. Тобто чим більша у вас сім’я, тим менше на кожного виплачуватимуть коштів. Наприклад родинам з двох осіб виплачуватимуть по 215 євро на місяць (на дорослого), а родинам з чотирьох осіб по 150 євро.