Влітку Уряд скасує ряд пільг для українців: вже прийнято відповідний закон

З 1 червня на українців чекає багато змін. Більшість з них не надто позитивні. Другий рік війни не може не відчуватися для української економіки, яка навіть попри потужну підтримку партнерів перебуває у плачевному становищі. Відповідно анонсують підвищення тарифів на електроенергію, скасовують виплати для тих ВПО, які знайшли роботу, а ще скасовують податкові пільги, які були запроваджені у перші місяці повномасштабного вторгнення. Стосовно податків, то новий закон вже прийнято, за нього проголосували 277 народних обранців. Зміни почнуть діяти з 1 липня.

Скасовують 2% податку для ФОП

Про зміни у податковому законодавстві написав перший замісник податкового комітету Ярослав Железняк. Наразі йдеться про наступне:

Скасування податкових пільг для 1 і 2 групи ФОП. Відновлення планових та непланових перевірок в ході яких при виявленні порушень, підприємців будуть штрафувати. Знову повертаються штрафні санкції за порушення використання PRO.

В Уряді заявляють, що бізнес, який наразі працює в Україні вже мав час, щоб адаптуватися до нових реалій, а країна не може більше пропонувати пільгові податкові ставки, адже для державного бюджету це занадто збитково.

Нагадаємо, що в перші місяці війни Верховна Рада знизила ставку податку з 5% до 2% для платників єдиного податку третьої групи. Однак кожне підприємство могло за бажанням перейти на пільгове оподаткування, або ж продовжити працювати за старими умовами. Крім цього подібні послаблення стосувалися всіх підприємств дохід яких нижче 10 мільярдів гривень на рік. Це мало допомогти бізнесу вижити та втриматися на плаву.

Наразі допомога потрібна вже самій державі. У Міністерстві фінансів вже підрахували, що скасування пільгового податку, а також перевірки й повернення штрафних санкцій зможуть регулярно збагачувати казну на мільйони гривень.