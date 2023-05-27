Терминалы ПриватБанка массово “съедают” деньги и не засчитывают их на карту: что происходит

Клиенты ПриватБанка пожаловались на то, что терминал при пополнении карты принял наличные, но не засчитал средства на счет. В результате клиент был вынужден подать заявку на возврат средств, которые к моменту получения жалобы так и не получил.

Соответствующую жалобу клиент опубликовал на специализированном форуме Минфина. В ответ в Приватбанке извинились за причиненные неудобства. Также в банке объясняют, что для того, чтобы вернуть деньги, нужно провести инкассацию. То есть перечислить остаток средств в терминале и установить, есть ли там “лишние” деньги.

Клиент жалуется, что звонок оператору вообще не помог, кроме помощи в составлении заявки на возврат средств и совета “ждите”. Денежные средства лежат еще с 19 мая, а по заявке нулевой прогресс.

В ответе представителей банка звучат извинения за причиненные неудобства. Однако для принятия решения по заявке нужно будет дождаться отчета об остатке средств на приборе. В ПриватБанке обещают ответить как можно скорее.

Отметим, что подобные ситуации случаются довольно часто. Однако есть две основные причины, почему банкоматы или терминалы не выдают или не засчитывают средства. Это происходит из-за технического сбоя самой машины или перепадов напряжения или отключения электроэнергии. Чаще банк может отследить ошибку, провести перерасчет и оперативно вернуть средства. Однако есть случаи, когда вернуть средства посложнее. Каждая такая ситуация рассматривается индивидуально. Так что в подобной ситуации следует срочно обращаться за номерами горячей линии банка и подать заявку о возврате средств. При этом следует помнить, что представители банков ни при каких обстоятельствах не будут просить вас назвать сроки действия карты или CVV код на обороте банковской карты. Если от вас требуют назвать данные карточки или одноразовый код со смс-сообщения, то это полностью мошенники. В таком случае завершите разговор и самостоятельно перезвоните банку, что решить или уточнить данные по своему вопросу.