Термінали ПриватБанку “з’їдає” гроші та не зараховує їх на карту: що відбувається

Клієнти ПриватБанку поскаржилися на те, що термінал при поповненні картки прийняв готівку, але не зарахував кошти на рахунок. В результаті клієнт був змушений подати заявку на повернення коштів, які на момент отримання скарги так і не отримав.

Відповідну скаргу клієнт опублікував на спеціалізованому форуму Мінфін. У відповідь в Приватбанку перепросили за завдані незручності. Також в банку пояснюють, що для того, щоб повернути гроші, потрібно провести інкасацію. Тобто перерахувати залишок коштів в терміналі та встановити, чи є там “зайві” гроші.

Клієнт скаржиться, що дзвінок до оператора взагалі не допоміг, крім допомоги в складанні заявки на повернення коштів та поради “чекайте”. Кошти лежать ще з 19 травня, а за заявкою нульовий прогрес.

У відповіді представників банку звучать вибачення за спричинені незручності. Однак для прийняття рішення за заявкою потрібно буде дочекатися звіту про залишок коштів на приладі В ПриватБанку обіцяють відповісти якнайшвидше.

Зазначимо, що подібні ситуації трапляються досить часто. Однак є дві основні причини, чому банкомати або термінали не видають чи не зараховують кошти. Це відбувається через технічний збій самої машини або перепади напруги чи відключення електроенергії. Найчастіше банк може відстежити помилку, провести перерахунок та оперативно повернути кошти. Однак є випадки, коли повернути кошти складніше. Кожна така ситуація розглядається індивідуально.

Тож у подібній ситуації варто терміново звертатися за номерами гарячої лінії банку та подати заявку про повернення коштів. При цьому слід пам’ятати, що представники банків за жодних обставин не будуть просити вас назвати терміни дії картки або CVV код, що на обороті банківської картки. Якщо від вас вимагають назвати дані картки або одноразовий код зі смс-повідомлення, то ц стовідсотково шахраї. В такому разі завершіть розмову та самостійно передзвоніть до банку, що вирішити чи уточнити дані зі свого питання.